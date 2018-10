Huawei 4G+ Cat6 Routers and 4G+ Cat6 MiFi List

As the top network equipment supplier from China, Huawei had presented many Cat6 routers to the market for worldwide network providers. The Huawei Cat6 routers include stationary WiFi router and 4G+ Cat6 MiFi. The stationary WiFi routers usually have Ethernet ports to connect PC for desktop use and SIM card slot so as to connect with WAN networks. They usually don’t have a built-in or exchangeable battery and get power supply from the adapter. The 4G+ Cat6 MiFi(https://www.4gltemall.com/blog/four-lte-CatID-6-mobile-hotspots-to-recommend/) are usually in small size which could be easily put in pocket or handbag for outdoor use. They usually have a built-in battery or removable battery like the smartphone, and the battery usually could be rechargeable. Then what is cat6 router?

What is Cat6 router?

Cat6 router is a kind of wireless terminals with LTE advanced standard, bringing higher speeds and more capacity to LTE networks around the world. As the typical Cat6 feature, multiple LTE carriers can be combined to achieve greater total bandwidth in a process called carrier aggregation (CA). Carrier aggregation plays a fundamental role in particular when the mobile device operates in a congested network and therefore the available band is shared among many devices. With CA, the 4G+ Cat6 router(https://www.4gltemall.com/ue-CatID/lte-CatID-6.html/) could reach a maximum speed of 300Mbps. The Cat6 router LTE with this technology could help user to achieve faster speed and better surfing experience.

We list the Huawei 4G+ Cat6 Router and Huawei 4G+ Cat6 MiFi with their specs and features. From the comparison, you may find the best Cat6 Router.

Huawei 4G+ Cat6 Router list for Desktop use:

Model: Huawei B525s-23a / B525s-65a

Product type: LTE WiFi Router

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon LTE Cat6 Chipset

Data rates: DL 300Mbps / UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands:

– Huawei B525s-23a: Band 1/3/7/8/20/32/38

– Huawei B525s-65a: Band 1/3/4/5/7/8/20/19/26/28/32/38/40/41

WLAN: 802.11a / b / g / n / ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max support users: 64 users

MIMO: 2 x 2 MIMO

Connector for external antenna: Two, SMA-female jacks

Buy antenna: Huawei B525 external antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM type: Micro SIM

Battery: NO

Dimensions: 163 mm x 52 mm x 226 mm

Interfaces

* 1 x port power adapter

* 3 x LAN port (45)

* 1 x LAN / WAN port (45)

* 1 x telephone port (RJ11)

* Two external LTE antenna ports (SMA)

* One micro-SIM card slot

* 1 x USB 2.0 port

* 1 x Gigabit LAN (RJ45)

* 1 x RJ11 (VoIP)

Datasheet: Huawei B525 Datasheet

User Manual: Huawei B525 Manual

Other features: NAT, DHCP, VPN, SMS, VoIP, CS Voice, Firewall, DMZ, UPnP, ALG,

Reviews: Huawei B525S-23A Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-b525s-23a-4g-lte-router-review/)

Price / USD: 299.00USD

————————————————– ————

Model: Huawei B612

Product type: Huawei WiFi Router with Ethernet port

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon LTE Cat6 Chipset

Data rates: DL 300Mbps / UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands:

Huawei B612s-25d: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41/B42/B43Huawei B612s-51d: B2/B4/B5/B7/B41

WLAN: 802.11 b/g/n/ac, single-band 2.4GHz

Max support users: 32 users

MIMO: 4 x 4 MIMO

Connector for external antenna: Two, SMA-female jacks

Buy Antenna: Huawei B612 external antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM type: Micro SIM

Battery: NO

Dimensions: 240 × 155 × 78 mm

Interfaces

* 3 x LAN port(RJ45)* 1 x LAN/WAN port (RJ45)* 1 x telephone port(RJ11)* Two external LTE antenna ports (SMA-female)* One micro-SIM card slot* 1 x USB 2.0 port

Datasheet: Huawei B612 Datasheet(PDF)

User Manual: Huawei B612 User Manual(PDF)

Other features: Firewall, CS Voice, VoIP, VoLTE, IPv6/IPv4 dual stack, NAT, DHCP, VPN, DMZ, UPnP, ALG

Reviews: Huawei B612 Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-b612-lte-router-features-and-specs/)

Price / USD: 399.00USD

—————————————————————

Model: Huawei E5186

Product type: LTE WiFi Router

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon LTE Cat6 Chipset

Data rates: DL 300Mbps/UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands:

Huawei E5186s-22a: Band 1/3/7/8/20/38

Huawei E5186s-61a: Band 3/7/28/40

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max supported users: 64 users

MIMO: 2 x 2 MIMO

Connector for external antenna: Two, SMA-female jacks

Buy Antenna: Huawei E5186 external antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM Size: Micro SIM

Battery: NO

Dimensions: 190 mm × 200 mm × 32 mm

Interfaces:

* 3 x LAN port(45)

* 1 x LAN/WAN port (45)

* 2 x telephone port(RJ11)

* Two external LTE antenna ports (SMA-J1.5)

* One micro-SIM card slot

* 1 x USB 2.0 port

Datasheet: Huawei E5186 Datasheet(PDF)

User Manual: Huawei E5186 User Manual

Other features: Firewall, CS Voice, VoIP, TR069 Remote Management, HTTP Online Upgrade, QoS, USB Share, UPnP, IPV6, DLNA, Fax, Print, VPN

Firmware download: Huawei E5186 firmware

Driver: Huawei E5186 driver

Reviews: Huawei E5186 Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-e5186-lte-cat6-wireless-gateway-review/)

Price/USD: 259.00USD

Huawei also present the Cat6 WiFi router in the shape of Cube, they look cool in design like fashion furniture:

Model: Huawei B528s-23a

Product type: LTE WiFi Cube

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon Balong 722

Data rates: DL 300Mbps / UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands: LTE B1, B3, B7, B8, B20, B32, B38

WLAN: 802.11a / b / g / n / ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max supported users: 64 users

MIMO: 2 x 2 MIMO

Connector for external antenna: Two, TS-9 jacks

Buy Antenna: Huawei B528 Antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM Size: Micro SIM

Battery: NO

Dimensions: 105 mm x 90mm x 181 mm

Interfaces:

* 1 x Gigabit LAN (RJ45)

* 1 x RJ11 (VoIP)

Datasheet: Huawei B528 Datasheet

User Manual: huawei B528 Manual

Other features: IPv4 / IPv6 dual stack

Firmware download: Huawei B528s-23a firmware

Driver: Huawei B528s-23a driver

Reviews: Huawei B528 Review(https://www.4gltemall.com/blog/vodafone-gigacube-huawei-b528-lte-router-review/)

Price / USD: 399.00

————————————————– ——

Model: Huawei B529s-23a

Product type: LTE WiFi Cube

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon LTE Cat6 Chipset

Data rates: DL 300Mbps / UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands: Band 1/3/7/8/20/32/38

WLAN: 802.11a / b / g / n / ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max supported users: 64 users

MIMO: 2 x 2 MIMO

Connector for external antenna: Two, TS-9 jacks

Buy Antenna: Huawei B529 external antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM Size: Micro SIM

Battery: Yes, non-removable 3000mAh battery

Dimensions: 120 x 120 x 125mm

Interfaces:

* 1 x port power adapter

* 1 x LAN port (45)

* Two external LTE antenna ports (TS-9)

* One micro-SIM card slot

Datasheet: Huawei B529 Datasheet

User Manual: Huawei B529 manual

Other features: DHCP Server, DNS RELAY and NATand

Firmware download: Huawei B529s-23a firmware

Driver: Huawei B529s-23a driver

Reviews: Huawei B529 Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-b529s-23a-homenet-box-test/)

Price / USD: 299.00

Huawei 4G+ Cat6 MiFi list:

——————————————–

Model: Huawei E5787

Product type: LTE Mobile Hotspot

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon LTE Cat6 Chipset (Cortex A9 Processor)

Data rates: DL 300Mbps/UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands:

* Huawei E5787s-33a: Band 1/3/5/7/8/20

* Huawei E5787Ph-67a: Band 1/3/5/7/8/28

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max support users: 10 users

MIMO: 2 X 2 MIMO

Connector for external antenna: Two, TS-9 jacks

Buy Antenna: Huawei E5787 external Antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM type: Micro SIM

Battery: Removable, 3000mAh

Dimensions: 109.00 x 58.00 x 7.50mm

Ethernet Port: No

Datasheet download: Huawei E5787 Datasheet

User Manual: Huawei E5787 Manual

Other features: 2 band CA

Firmware download: Huawei E5787 Firmware

Drivers: Huawei E5787 drivers

Reviews: Huawei E5787 Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-e5787-4g-lte-mobile-hotspot-review/)

Price: 269.00USD(Buy Huawei E5787 )

——————————————————————————-

Model: Huawei E5786

Product type: LTE Mobile Hotspot

Category: LTE Cat.6

Chipset: HiSilicon LTE Cat6 Chipset (Cortex A9 Processor)

Data rates: DL 300Mbps/UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands:

* Huawei E5786s-32a: Band 1/3/5/7/8/20/38

* Huawei E5786s-62a: Band 1/3/8/28

* Huawei E5786s-63a: Band 1/3/7/8/28/40

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max support users: 10 users

MIMO: 2 X 2 MIMO

Connector for external antenna: Two, TS-9 jacks

Buy Antenna: Huawei E5786 external Antenna

App management: Huawei Hilink APP

SIM type: Micro SIM

Battery: Non-removable, 3000mAh

Dimensions: 106 x 66 x 15.90mm

Ethernet Port: No

Datasheet download: Huawei E5786 Datasheet

User Manual: Huawei E5786 Manual

Other features: 2 band CA

Firmware download: Huawei E5786 Firmware

Drivers: Huawei E5786 drivers

Reviews: Huawei E5786 Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-e5786-4g-lte-cat6-mobile-hotspot-review/)

Price: 179.00USD

—————————————————————–

Model:Huawei E5885Ls-93a

Product type:LTE Mobile Hotspot with Ethernet port

Category:LTE Cat.6

Chipset:Hisilicon LTE Cat6 chipset

Data rates:DL 300Mbps/UL 50Mbps

Supported 4G LTE frequency bands

* FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/19/20/28

* TDD-LTE: Band 38/40/41/42

WLAN:802.11a/b/g/n/ac, dual-band 2.4GHz & 5GHz

Max support users:32 users

MIMO:2 X 2 MIMO

Connector for external antenna:No connector

Buy Antenna:N/A

App management:Huawei Hilink APP 3.0

SIM type:Micro SIM

Battery:Non-removable, 6400mAh

Dimensions:112.00 x 69.20 x 23.00mm

Ethernet Port:On port for WAN/LAN port(RJ-45)

Datasheet download:Huawei E5885 Datasheet

User Manual:Huawei E5885 user Manual

Other features:Power bank, CA, NFC

Firmware download:Huawei E5885 Firmware

Drivers:Huawei E5885 driver

Reviews:Huawei E5885Ls-93a Review(https://www.4gltemall.com/blog/huawei-mobile-wifi-pro-2-e5885-review/)

Price:279.00USD

