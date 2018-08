Reebok belebt weiterhin ikonische Paare. Nach der Rückkehr von Reebok DMX Daytona belebte das Firmenlogo den berühmten Reebok Aztrek wieder, der heute Abend in der Originalfarbe zu “Better 4 Ballers” noch “menschlicher” zurückkehrt!

Ab den frühen 1990er Jahren Im Jahr 1992 startete Reebok eine neue Silhouette Runner namens Reebok Aztrek / Trek. Es gibt niemanden außer einem Designer, der sich von einem bestimmten christlichen Tracher vorgestellt hat, außer einem Designer, der später Air Max 97 zum Leben erweckt! Rebock as Trek kombiniert kontrastreiche Ober- und Unterteile mit Mesh und ist mit asymmetrischem Wildledereinsatz überzogen. Verschiedene Einsätze, die für diesen Sneaker, robuste Seite, Form gegeben haben.

Da diese Reebok Aztrek zu einer Paar-Straße entwickelt wurde, sollte die Ausrüstung mit und Air Technologie konkurrieren, wobei die neue Technologie in das Hexalite-Jahr 1990 eingeführt wurde. Platz 1 A, der seine Inspiration von der Zeit darstellt, war die Natur und seine Waben waren beide ein Lieferant, der in einem echten Kampf für die Abfederung der Natur engagiert war. Wegen der verbesserten Stoßdämpfung in verschiedenen Druckzonen werden Gewichtseinsparungen durch hexagonale Assoziationen realisiert, die diese Ähnlichkeit mit Bienenstöcken bilden.

Diese Struktur ist auch am robustesten, da jede Zelle, die sie herstellt, mit den anderen sechs benachbarten Zellen verschweißt wird. Es ermöglicht nicht nur einen höheren Komfort, sondern auch eine Technik, die das Risiko von Verletzungen reduziert, denen der Athlet ausgesetzt ist. Ein Paar aus Diamantmustern zusammengesetzter Diamantmuster vervollständigte die Sohle, die als Diamantbolzen bezeichnet wird. Alles bietet besseren Halt.

Reebok Aztrek macht uns nicht nur gut, sondern veröffentlicht die Bar auch wieder mit zwei Farben OG Reissue!

Weiße Dominanz und Farbe Die erste Version der schwarzen und blaugrünen Teile und "OG white solid teal", die einfach einen überlegenen Kontrast bieten, was auf einen Übergang zum "Kaktus" hindeutet.

