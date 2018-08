Freeds è orgogliosa di presentare una selezione di marchi di abbigliamento di alta qualità che sono stati progettati proprio qui in Canada e realizzati con materiali e tessuti di provenienza nazionale. I marchi comprendono una varietà di prodotti, ma con l’avvicinarsi dell’inverno, ci stiamo concentrando sui marchi che portano cappotti invernali, quindi chi è ancora alla ricerca del cappotto invernale ideale può scegliere un cappotto di design canadese per questa stagione.

Con una reputazione consolidata a livello nazionale e internazionale, Canada Goose è nota per i suoi cappotti invernali di alta gamma con straordinarie proprietà termiche e design ricercati. Dal parka paracolpi a buon mercato

Expedition, che ha accompagnato gli scienziati in una stazione di ricerca artica fino agli ultimi stili Shelburne e Hendriksen, i cappotti Canada Goose hanno dimostrato la loro resistenza contro le temperature più fredde molte volte. Originario di Toronto, il marchio ha, durante i suoi sessant’anni di esistenza, moltiplicato gli stili mantenendo lo stesso livello di eleganza. Dai bomber ai lunghi parka parjumpers economici delle donne

, i prodotti Canada Goose sono vari e fatti a mano sul suolo canadese.

Se in realtà non stai partendo per una spedizione artica, perché vestirti così?

Il produttore canadese Nobis è impegnato in una missione a freddo per individuare il punto esatto di intersezione tra tuta sportiva tecnica ad alte prestazioni e stile da strada. Se puoi evitarlo, perché sacrificare l’uno per l’altro?

Un marchio orgogliosamente canadese, Nobis (in latino per noi), enfatizza la comunità e il collettivismo. Creare capispalla di grande impatto per i clienti che apprezzano l’adattabilità di prestazioni e stile, ovunque li richieda. “Sei uno di noi?” loro chiedono.

Poiché l’estetica è importante in qualsiasi condizione atmosferica, l’azienda di streetwear pronta per l’avventura impreziosisce le silhouette senza tempo e adulte con tessuti ad alte prestazioni per garantirti di stare al caldo e rimanere elegante. Nello specifico, unisce la tecnologia del tempo freddo all’era spaziale a tessuti riconoscibili come cotone, nylon, pelle e lana per creare capi versatili che vanno ovunque e fanno qualsiasi cosa. Riflessi dettagliati e meticolosamente realizzati, i cappotti e le giacche del marchio sono più che pronti ad abbracciare gli elementi.

Oggi, a più di un decennio, il marchio di abbigliamento maschile e femminile di lusso sta guadagnando terreno. I suoi piumini, che sono miracolosamente lavabili in lavatrice, sono tecnici, funzionali, provocatoriamente alla moda e più che competitivi nel segmento dell’abbigliamento invernale canadese, ammesso che è affollato.

I designer hanno prodotto hit dopo successo con funzionalità e stile di massima qualità. Progettato in Canada con piumino al 100% canadese, questo giovane marchio sta cambiando direzione. Le persone in tutto il mondo stanno prendendo nota delle collezioni invernali di Nobis ‘Men’s and Women’.

Puoi letteralmente sentire la differenza. Accanto alla concorrenza, il tessuto a tratteggio incrociato finemente strutturato di Nobis è assolutamente lussuoso.

Dove Nobis brilla davvero è nel reparto tecnologico, in quanto tutti i piumini sono completamente impermeabili e traspiranti; un fatto raramente visto nell’industria alla moda del mercato in ribasso. A Nobis piace anche offrire un prodotto versatile, quindi in molte delle loro giacche non solo si staccano i cappucci, ma anche la pelliccia.

Dal punto di vista delle prestazioni, le robuste goffrature in poliestere, poli / lana firma del marchio sono accuratamente trattate con rivestimenti idrorepellenti duraturi. Le membrane interne Sympatex laminate del cappotto e le principali cuciture sigillate e sigillate si uniscono per tenere fuori vento e acqua. All’interno, le membrane interne protettive leader del settore Nobis riducono al minimo la perdita di calore senza sacrificare la traspirabilità.