Tänä kautena tapaamme ostaa UGG Classic saappaat verkossa

-kollektiivin jäseniä ja katsomme kulissien takana maailman taidetta, elämää ja ainutlaatuista ulkoasua. Lihavoitetut, vapaamuotoiset, ennakoitavissa olevat ryhmämme jäsenet ovat ydin, mitä teemme. Ensin tapaat Clementine Creevyn kanssa.

ugg boots clearance myynti

Hänen DIY-lähestymistavansa ja terävän huumorintajansa ansiosta Clementine Creevy avasi musiikkikappaleen Los Angelesissa ja sai korkeakoulututkinnon. LA: n Burger Recordsin houkuttelemisen jälkeen hän perusti Cherry Glaserin makuuhuoneessaan viisitoistavuotiaana. Hiljaisesti Cherry Glazerrin musiikki sisältää kaiken feminismistä ystävyydeksi ja kasvavaksi kipu, yhdistämällä punk ja emos fancy-sanoituksiin. Kuusi vuotta myöhemmin hän julkaisi kirjoitti kaksi albumin nimeltään Haxel prinsessa (2014 vuotta) ja Apocalipstick (2017 vuotta), ilmestyi osuma TV “läpinäkyvä”, ilmestyi laulaja väärän kaistan Glitterish . Cherry Glazerrin seuraava albumi “Stuffed and Readywill” julkaistaan ​​ensi vuonna.

Meidän Spotlight kun 17-vuotias, asuu Kaliforniassa, keskustelemaan jotka käsittelevät sukupuolisyrjintä taiteen kautta, sai osakseen Clementine ja Cherry Glazerr kaupungista Los Angeles Highland Park kukkuloille.

UGG: Mistä sinä olet? Kerro meille vähän, kuinka kasvoit.

Clementine Creevy: Olen syntynyt New Yorkissa ja syntynyt yksinäisenä äidinä. Hän on pommi dot com. Matkustimme paljon Chicagosta New Yorkiin, asettuimme LA: iin 12-vuotiaana ja asui Silver Lake.

UGG: Kuinka luulet, että LA vaikuttaa musiikkiisi?

CC: Rakastan LA: ta. Se on maaginen paikka. Ihmiset sanovat, että voimme kuulostaa LA-bändiltä. Rakastan sitä. Luulen, että se on luonnontuote, joka asuu täällä. Sinulla on paljon LA: n ääniä. Olen kasvanut menemään LA: n bändiin, joten musiikki loppui näin. Mutta kun kuuntelen aina tällaista erilaista musiikkia, se on mielenkiintoinen minulle. Kasvoin leveimmalla ihmisen tuntemalla roduilla. Rakastan sitä, että minun täytyy syödä koko maailman musiikkia hyvin varhaisessa vaiheessa.

UGG: Milloin aloitit musiikin tekemisen?

CC: Kun olen 5-vuotias. Aloin tehdä lauluja, laulaa ja jatkaa tanssia. Pidän kiinnostuksesta ja pidän juosta. Aloin kitaransoittoa kymmenen vuoden iässä. Olin kuuntelemassa paljon rock-pop-musiikkia, mutta kuuntelin paljon funkia ja hiphopia, aloin soittaa vaikuttavasta sähkökitarasta. Kävin paljon punk-näyttelyissä ja lopulta alkoin soittaa punkmusiikkia. Musiikki on aina pääpainoani. Jos en olisi muusikko, kysyisin itseltäni, mitä tekisin. Se on niin kiusallista, etten voi vastata tähän kysymykseen, koska se on todellakin mitä ajattelen.

more link